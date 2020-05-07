Участница Великой Отечественной войны справилась с болезнью.

Врачи Приморья вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнего ветерана

Фото: ТАСС / Franck Castel

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врачи Приморского края вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За сутки 31 приморец прошел курс терапии и выписан домой. Всего 18% заболевших COVID-19 в крае победили инфекцию.

«По данным на 7 мая, число вылечившихся от коронавируса составляет 130 человек. Среди тех, кто справился с болезнью — трое детей, а также 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны», — подтвердили специалисты.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за сутки число заболевших в Приморье увеличилось на 43 человека и составляет 727 человек. Свыше 50 человек из них находятся в тяжелом состоянии.

Региональные власти призывают жителей соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.

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Тема:
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