Врачи Приморья вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнего ветерана
Участница Великой Отечественной войны справилась с болезнью.
Фото: ТАСС / Franck Castel
Врачи Приморского края вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
За сутки 31 приморец прошел курс терапии и выписан домой. Всего 18% заболевших COVID-19 в крае победили инфекцию.
«По данным на 7 мая, число вылечившихся от коронавируса составляет 130 человек. Среди тех, кто справился с болезнью — трое детей, а также 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны», — подтвердили специалисты.
По данным территориального управления Роспотребнадзора, за сутки число заболевших в Приморье увеличилось на 43 человека и составляет 727 человек. Свыше 50 человек из них находятся в тяжелом состоянии.
Региональные власти призывают жителей соблюдать режим самоизоляции, минимизировать походы в общественные места, пользоваться медицинскими масками при посещении мест торговли и оказания услуг.
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