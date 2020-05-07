Скончался младший брат Нонны Мордюковой

Младший брат народной артистки СССР Нонны Мордюковой — Василий Литвинов (фамилия по матери) — скончался на 76-м году жизни. Об этом KP.RU сообщила сестра великой актрисы — художник по костюмам Наталья Катаева.

Родственники полагают, что причиной его смерти мог стать коронавирус, а заразиться он мог несколько дней назад, когда выходил в магазин за продуктами.

Литвинов после окончания авиационного института работал инженером в столичном аэропорту «Быково», который в настоящее время не эксплуатируется. С Нонной Викторовной Василия связывали теплые отношения. Он охотно участвовал в телепрограммах, посвященных своей знаменитой сестре.

Похоронят брата Нонны Мордюковой рядом с их матерью на кладбище в Люберцах.

Нонна Мордюкова, которую при рождении назвали Ноябриной, скончалась 6 июля 2008 года. в возрасте 82 лет. Включена в первую двадцатку самых выдающихся актрис XX века редакционным советом британской энциклопедии «Кто есть кто». В кино дебютировала в 1948 году в роли Ульяны Громовой в экранизации одноименного романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». На ее счету десятки фильмов и спектаклей.

Ранее 5-tv.ru передавал, что родственники Нонны Мордюковой разругались друг с другом из-за ее квартиры в самом центре Москвы — Лаврушинском переулке. Сестра звезды советского кинематографа Наталья Катаева была вынуждена прервать общение с собственными внуками.