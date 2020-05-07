ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца из-за коронавируса

Банк России опубликовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором расписаны макроэкономические факторы и возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ из-за пандемии.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Потери годового ВВП в результате одного нерабочего месяца составят до 2%. Такие данные приводит Центробанк. Однако по мнению экспертов, часть ущерба из-за самоизоляции государство способно компенсировать. Правда, из-за коронавируса будут неизбежные сложности с рабочими местами. Только в сфере туризма их могут потерять до семи миллионов человек, такие данные привели в Ростуризме. К тому же, и спрос на дальние поездки — тоже значительно упал. Большинство россиян собирается просто отдохнуть на природе. Об этом говорит статистика интернет-магазинов. Люди стали активнее заказывать палатки и спальные мешки. Продажи этих товаров по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 30%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда снимут ограничения по COVID-19 и как поддержат россиян. Итоги совещания Путина с министрами. Глава государства заслушал рекомендации членов правительства и главы Роспотребнадзора.

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