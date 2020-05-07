Публикации документов эксперты со всего мира ожидают в ближайшие дни.

Пан или пропал: США намерены рассекретить данные о «вмешательстве» России в выборы

Фото: ТАСС / DIEGO AZUBEL

США готовы обнародовать 53 доказательства российского «вмешательства» в избирательный процесс страны в 2016 году. Об этом стало известно в среду, 6 мая, из письма исполняющего обязанности главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла председателю комитета по разведке палаты представителей Америки Адаму Шиффу.

«Мы тщательно готовились к этому моменту, изучали каждый факт и, наконец, готовы предоставить важные сведения. Мы с нетерпением ждем публикации этих 53 стенограмм, которые являются неопровержимым доказательством неправомерных действий со стороны России, а также команды действующего президента США Дональда Трампа», — цитирует Politico Гренелла.

В числе прочего, отмечается, что на расшифровку секретных стенограмм у Конгресса США ушло ни много ни мало — несколько лет. Так, 43 из них были готовы к публикации еще в июне 2019 года, однако чтобы грамотно расшифровать остальные пришлось потрудиться.  Публикации секретных документов ожидают в ближайшие дни.

«Было ли вмешательство России в выборы США в 2016 году?» — этим вопросом в Америке не задавался разве что ленивый. Однако власти иностранного государства заняли четкую позицию по этому вопросу, несмотря на отсутствие неопровержимых доказательств.

Так, в 2018 году Минюст США и спецпрокурор Роберт Мюллер заочно обвинили ряд российских компаний в попытках вмешаться в выборы. 

Расследование мифического вмешательства длилось два года. Даже был подготовлен и обнародован спецдоклад почти на 500 страниц по этому делу. В итоге оказалось, что никаких существенных доказательств так и не прозвучало, а 30 миллионов долларов налогоплательщиков потрачены впустую. В итоге Мюллер с позором ушел в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти США намерены ввести санкции против России за вмешательство в выборы страны в 2020 году. 

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