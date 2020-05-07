Маски и перчатки должны стать необходимыми атрибутами даже при обычном походе в магазин. Эти рекомендации касаются не только покупателей, но и сотрудников торговых точек. Сейчас самыми востребованными магазинами являются гипермаркеты — там есть и продукты, и бытовые товары. Как там следят за безопасностью, выяснял корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Поляков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, во сколько москвичам обойдется отсутствие средств защиты. За проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте жителям столицы придется заплатить на тысячу рублей больше, чем за прогулку в людном месте.

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