За проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте жителям столицы придется заплатить на тысячу рублей больше, чем за прогулку в людном месте.

Нет маски? Плати штраф! Во сколько москвичам обойдется отсутствие средств защиты

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
Эпидемия коронавируса

Штраф за нахождение в общественных местах Москвы без маски составит четыре тысячи рублей, а в общественном транспорте — пять тысяч. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника главного контрольного управления города Евгения Данчикова. Разницу в тысячу рублей он объясняет тем, что в транспорте больше плотность людей.

По словам Данчикова, мэр Москвы определит места и критерии, по которым жители столицы обязаны носить маски. Так, глава города уже заявил о необходимости носить средство индивидуальной защиты в метро. В противном случае предусматривается штраф.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о введении в Москве с 12 мая режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Как отметил градоначальник, горожане не скоро вернутся к привычной жизни из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Собянин призвал москвичей настроиться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, и проявить дисциплинированность при исполнении требований местной власти.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В связи с этим в России в конце марта объявили период нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома лишь по необходимости. Президент РФ Владимир Путин продлил режим до 11 мая включительно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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