Нет маски? Плати штраф! Во сколько москвичам обойдется отсутствие средств защиты
За проезд в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты в общественном транспорте жителям столицы придется заплатить на тысячу рублей больше, чем за прогулку в людном месте.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
Штраф за нахождение в общественных местах Москвы без маски составит четыре тысячи рублей, а в общественном транспорте — пять тысяч. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника главного контрольного управления города Евгения Данчикова. Разницу в тысячу рублей он объясняет тем, что в транспорте больше плотность людей.
По словам Данчикова, мэр Москвы определит места и критерии, по которым жители столицы обязаны носить маски. Так, глава города уже заявил о необходимости носить средство индивидуальной защиты в метро. В противном случае предусматривается штраф.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о введении в Москве с 12 мая режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Как отметил градоначальник, горожане не скоро вернутся к привычной жизни из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Собянин призвал москвичей настроиться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, и проявить дисциплинированность при исполнении требований местной власти.
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В связи с этим в России в конце марта объявили период нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома лишь по необходимости. Президент РФ Владимир Путин продлил режим до 11 мая включительно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин назвал реальное число заболевших коронавирусом в Москве.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 7 мая
- Маски, перчатки, дезинфекция: как гипермаркеты усиливают меры безопасности
- 7 мая
- Ветеран Великой Отечественной войны организовала сбор средств для медиков, борющихся с COVID-19
- 7 мая
- Россия вошла в ТОП-5 стран по числу заболевших коронавирусом
- 7 мая
- В России за сутки 2 476 человек вылечились от коронавируса
- 7 мая
- Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
- 7 мая
- В России за сутки выявлено 11 231 новых случаев инфицирования COVID-19
- 7 мая
- Гадалка предсказала самоизоляцию Жанне Бадоевой за месяц до ее начала
- 7 мая
- Регионы самостоятельно примут решения о снижении ограничительных мер по COVID-19
- 7 мая
- Врачи Приморья вылечили от коронавирусной инфекции 94-летнего ветерана
- 7 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 7 мая
Читайте также
35%
0.15 80.06
0.94
Нашли ошибку?