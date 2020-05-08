Помощь по зову сердца: как волонтеры заботятся о самых уязвимых в период пандемии
Коронавирус попытался разобщить людей, но доброта человеческих сердец оказалась сильнее.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
Оказывать помощь, рискуя здоровьем, сейчас это миссия не только врачей. Тысячи волонтеров в период пандемии заботятся о самых уязвимых.
Приносят необходимые продукты и лекарства одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Добровольцы навещают и приюты для бездомных животных, которые сейчас тоже оказались на грани выживания.
Волонтеры не оставят в одиночестве, тем более в день рождения. Поздравить Анну Константиновну сегодня пришел Михаил. Он уже месяц помогает продуктами, лекарствами, оплачивает коммуналку.
К пенсионерам приходят каждую неделю, сегодня вот целую поленницу дров привезли. Заодно починили и крыльцо. Но волонтеры не только неотложные проблемы решат, всегда выслушают рассказы стариков о себе, о жизни, о войне.
О помощи по зову сердца — корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.
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