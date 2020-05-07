Американцы опубликовали фото кораблей НАТО в Баренцевом море

Три американских эсминца и британский фрегат появились вблизи российской границы утром 4 мая.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © US Navy

Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, проводящих учения в акватории Баренцева моря. Американские ракетные эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт», а также британский фрегат «Кент» появились вблизи российских границ рано утром 4 мая. В Twitter-аккаунте Шестого флота США, сообщается, что в Арктике эскадра «проводит операции по обеспечению безопасности на море».

Twitter @USNavyEurope

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, США пояснили, что уведомили российскую сторону о предстоящих маневрах заранее — 1 мая, «во избежание неверного понимания» и для «предотвращения непреднамеренной эскалации». В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что передвижения кораблей НАТО в Баренцевом море следят силы российского Северного флота.

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