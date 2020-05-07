Американцы опубликовали фото кораблей НАТО в Баренцевом море
Три американских эсминца и британский фрегат появились вблизи российской границы утром 4 мая.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
Фото, видео: www.globallookpress.com © US Navy
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, проводящих учения в акватории Баренцева моря. Американские ракетные эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт», а также британский фрегат «Кент» появились вблизи российских границ рано утром 4 мая. В Twitter-аккаунте Шестого флота США, сообщается, что в Арктике эскадра «проводит операции по обеспечению безопасности на море».
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, США пояснили, что уведомили российскую сторону о предстоящих маневрах заранее — 1 мая, «во избежание неверного понимания» и для «предотвращения непреднамеренной эскалации». В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что передвижения кораблей НАТО в Баренцевом море следят силы российского Северного флота.
Читайте также
54%
0.15 80.06
0.94
Нашли ошибку?