Профессиональный праздник отмечается каждый год 7 мая. В этот день 125 лет назад Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи.

Почему День радио является особенной датой для Петербурга

Фото: 5-tv.ru

7 мая в России отмечается День радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника и осуществил первый сеанс радиосвязи. Изобретение Попова перевернуло представления о возможностях общения людей на расстоянии и положило начало развития всех современных технологий связи, телевидения и Интернета.

Невозможно переоценить роль радио «Петербург» в годы Великой Отечественной войны, во время блокады Ленинграда. Звучащие из динамиков голоса дикторов стали символом того, что город жив и не сдает свои позиции врагам. Радиопередачи рассказывали о стойкости защитников города, опровергали фашистскую пропаганду. Работники радио разделили общую судьбу блокадников: так же как все голодали, но держались…

А 9 августа 1942 года весь мир услышал «Ленинградскую» симфонию Шостаковича. Все 90 минут, пока звучали над Ленинградом величественные звуки симфонии, были минутами полного затишья: не стреляла ни одна вражеская батарея, не прорвался к городу ни один немецкий самолет.

Впервые слова «Говорит Ленинград!» прозвучали в эфире 24 декабря 1924 года из небольшой студии на Песочной улице. С начала 1930-х и по сегодняшний день радио располагается на Итальянской улице в доме № 27.

Сегодня радио «Петербург» занимает важное место в общественно-политической и культурной жизни Санкт-Петербурга. Ежедневно в эфире звучат тематические передачи, авторские программы различных жанров.

Работники радио всегда отличаются высоким профессионализмом и мастерством. Их голоса, тембр и слова, звучащие на волнах эфира, способны в красках передавать события так, что все удивительным образом воссоздается в воображении слушателя.

Радио «Петербург» и по сей день остается образцом для подражания, примером культурного идеала, собеседником и верным другом жителей Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую роль изобретение Попова сыграло в жизни блокадного Ленинграда. Радиоприемник российского изобретателя стал в свое время одним из величайших открытий в истории науки и техники.

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