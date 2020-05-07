Бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» был задержан в Москве.

Банкир Олег Власов арестован по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей

Фото: ТАСС / Екатерина Сычков

Банкир Олег Власов был задержан и впоследствии арестован по делу об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года», — сообщили в суде.

Отмечается, что Олегу Власову было предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, организатором преступной схемы является бывший лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому предъявлено заочное обвинение. Предполагаемый злоумышленник заочно арестован в 2017 году и объявлен в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело участников банды молдавского олигарха Плахотнюка передано в брянский суд.

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