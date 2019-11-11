Дело участников банды молдавского олигарха Плахотнюка передано в брянский суд

Дело участников банды молдавского олигарха Владимира Плахотнюка передано в брянский суд. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении членов международного преступного сообщества, возглавляемого беглым экс-депутатом.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Григория Биченова, Мхитара Киракосяна и Руслана Романа», — говорится в сообщении ведомства.

Фигуранты дела обвиняются в организации преступного сообщества, контрабанде и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. По данным следствия, в период с июня 2012 года по август 2017 года указанные лица в составе преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Плахотнюком и Олегом Прутяну, занимались поставками в Россию крупных партий гашиша и каннабиса с последующим сбытом.

В конце мая 2017 года Григорий Биченов, Мхитар Киракосян и Руслан Роман дважды ввезли в московский регион с территории Украины партию наркотиков общим весом около семи килограммов. Сбыть запрещенные вещества членам банды не удалось. Они были задержаны правоохранителями, а груз был изъят из их автомобилей.

На протяжении всего пресечения незаконной деятельности участников преступного сообщества было экспроприировано более одной тонны гашиша и каннабиса.

В настоящий момент расследование в отношении других членов банды продолжается. 18 участников группировки уже осуждены за аналогичные преступления. Главарь банды Владимир Плахотнюк и его подельники находятся в международном розыске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ближайший соратник, деловой партнер и муж сестры беглого экс-главы Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка — Юрий Лункашу — свел счеты с жизнью под Кишиневом.