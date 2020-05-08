Посол США в Норвегии лично следил за подлодками России в Арктике

По словам дипломата, он «находился на борту норвежской подводной лодки», в задачи которой входило «выявление и поддержание информированности о движении российских субмарин в арктическом регионе».

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Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, 5-tv.ru

Посол США в Норвегии и претендент на пост командующего американских военно-морских сил Кеннет Брейтуэйт лично следил за российскими подлодками в Арктике. Дипломат рассказал, что в тот момент находился на борту субмарины норвежских военно-морских сил. При этом посол уверен, что Вашингтону становится все труднее действовать под водой, особенно в арктическом регионе — стратегически важном для Америки. И виной всему — стремительное развитие российского флота. И чтобы хоть как-то конкурировать, по мнению посла США, нужно развивать сотрудничество с Норвегией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американцы опубликовали фото кораблей НАТО в Баренцевом море. Три американских эсминца и британский фрегат появились вблизи российской границы утром 4 мая.

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