Посол США в Норвегии лично следил за подлодками России в Арктике
По словам дипломата, он «находился на борту норвежской подводной лодки», в задачи которой входило «выявление и поддержание информированности о движении российских субмарин в арктическом регионе».
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, 5-tv.ru
Посол США в Норвегии и претендент на пост командующего американских военно-морских сил Кеннет Брейтуэйт лично следил за российскими подлодками в Арктике. Дипломат рассказал, что в тот момент находился на борту субмарины норвежских военно-морских сил. При этом посол уверен, что Вашингтону становится все труднее действовать под водой, особенно в арктическом регионе — стратегически важном для Америки. И виной всему — стремительное развитие российского флота. И чтобы хоть как-то конкурировать, по мнению посла США, нужно развивать сотрудничество с Норвегией.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американцы опубликовали фото кораблей НАТО в Баренцевом море. Три американских эсминца и британский фрегат появились вблизи российской границы утром 4 мая.
Читайте также
40%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?