«Очень страшно!» — Бородину на новом фото сравнили с вампиром
Странные ассоциации у подписчиков вызвал непривычный цвет глаз телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @zimamoscow, @borodylia
Новое фото телеведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной ужаснуло ее подписчиков. Супруг звезды Курбан Омаров решил поэкспериментировать и с помощью специального приложения изменить цвет глаз светской львицы, сделав их голубыми. Дело в том, что в семье Бородиной только у нее карие глаза, у дочки и главы семейства они небесного цвета.
«Фото из серии «Если бы»: Омарова Ксения Кимовна». Теона 18 лет спустя!» — подписал снимок Курбан.
Подписчики решили, что эксперимент получился неудачным. Некоторые признали, что Бородина с голубыми глазами выглядит странно, а кто-то даже сравнил ведущую в таком виде с вампиром.
«Как вампир!»
«Ох мамочки! Честно, Ксю испугалась. На вампиренка похожа!»
«Прям очень страшно!»
«Ужас какой!» — отметили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина в спортивном костюме рассказала, почему скучает по эпохе 90-х.
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