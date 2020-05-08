Странные ассоциации у подписчиков вызвал непривычный цвет глаз телеведущей.

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Фото, видео: Instagram @zimamoscow, @borodylia

Новое фото телеведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной ужаснуло ее подписчиков. Супруг звезды Курбан Омаров решил поэкспериментировать и с помощью специального приложения изменить цвет глаз светской львицы, сделав их голубыми. Дело в том, что в семье Бородиной только у нее карие глаза, у дочки и главы семейства они небесного цвета.

«Фото из серии «Если бы»: Омарова Ксения Кимовна». Теона 18 лет спустя!» — подписал снимок Курбан.

Подписчики решили, что эксперимент получился неудачным. Некоторые признали, что Бородина с голубыми глазами выглядит странно, а кто-то даже сравнил ведущую в таком виде с вампиром.

Instagram @zimamoscow

«Как вампир!»

«Ох мамочки! Честно, Ксю испугалась. На вампиренка похожа!»

«Прям очень страшно!»

«Ужас какой!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина в спортивном костюме рассказала, почему скучает по эпохе 90-х.

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