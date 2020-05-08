Следователи рассматривают версию преднамеренного поджога.

Два человека погибли при пожаре на турбазе в Томской области

Фото: ТАСС / Наиль Фаттахов

Крупный пожар, произошедший на турбазе «Хардикова заимка» в Томской области, унес жизни двоих людей. Об обстоятельствах трагедии в беседе с ТАСС рассказал представитель пресс-службы Следственного комитета РФ по региону.

«К нам поступила информация из полиции, что при тушении пожара на „Хардиковой заимке“ обнаружены тела двоих мужчин. Выехала группа следователей и криминалистов, которые туда прибудут через несколько часов. Причина смерти и личности пока не установлены», — пояснил собеседник информагентства.

Как уже удалось установить правоохранителям, туристическая база принадлежит предпринимателю из Томска Юрию Хардикову. Узнав о происшествии, мужчина выложил пост в Facebook, где сообщил, что пожар произошел не случайно, а по вине недоброжелателей.

«Сожгли все полностью, все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло», — заявил миллионер.

А позднее добавил, что двое погибших являлись сотрудниками турбазы, а на их телах были обнаружены следы насильственной смерти.

Facebook @Yury Hard

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб, а также следователи. Точные обстоятельства трагедии уточняются.

Основатель туристической базы «Хардикова заимка», бизнесмен Юрий Хардиков, с 1999 по 2006 год работал в системе РАО «ЕЭС России», где возглавлял ряд крупных энергетических предприятий в регионах Сибири. В период с 2007 по 2009 год занимал пост префекта Северного административного округа Москвы в правительстве Юрия Лужкова.

Позже в отношении миллионера возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Бизнесмен несколько лет скрывался за границей и отважился вернуться на родину только после того, как дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и еще пятеро пострадали при обрушении строительных лесов в центре Петербурга.

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:56
В Петербурге старейший ветеран Военно-Морского флота принял личный Парад Победы
11:48
Ни шагу без контроля: россиян попросили носить при себе документы на квартиру
11:41
Более 80% россиян поддерживают онлайн-акцию «Бессмертный полк»
11:34
«Очень страшно!» — Бородину на новом фото сравнили с вампиром
11:26
Как защититься от клещей в сезон их активности?
11:17
Дональд Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Врач: Надежда Бабкина вряд ли сможет вернуться на сцену
ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок