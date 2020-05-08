Два человека погибли при пожаре на турбазе в Томской области

Крупный пожар, произошедший на турбазе «Хардикова заимка» в Томской области, унес жизни двоих людей. Об обстоятельствах трагедии в беседе с ТАСС рассказал представитель пресс-службы Следственного комитета РФ по региону.

«К нам поступила информация из полиции, что при тушении пожара на „Хардиковой заимке“ обнаружены тела двоих мужчин. Выехала группа следователей и криминалистов, которые туда прибудут через несколько часов. Причина смерти и личности пока не установлены», — пояснил собеседник информагентства.

Как уже удалось установить правоохранителям, туристическая база принадлежит предпринимателю из Томска Юрию Хардикову. Узнав о происшествии, мужчина выложил пост в Facebook, где сообщил, что пожар произошел не случайно, а по вине недоброжелателей.

«Сожгли все полностью, все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло», — заявил миллионер.

А позднее добавил, что двое погибших являлись сотрудниками турбазы, а на их телах были обнаружены следы насильственной смерти.

Facebook @Yury Hard

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб, а также следователи. Точные обстоятельства трагедии уточняются.

Основатель туристической базы «Хардикова заимка», бизнесмен Юрий Хардиков, с 1999 по 2006 год работал в системе РАО «ЕЭС России», где возглавлял ряд крупных энергетических предприятий в регионах Сибири. В период с 2007 по 2009 год занимал пост префекта Северного административного округа Москвы в правительстве Юрия Лужкова.

Позже в отношении миллионера возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Бизнесмен несколько лет скрывался за границей и отважился вернуться на родину только после того, как дело закрыли за отсутствием состава преступления.

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