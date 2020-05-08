Власти Петербурга пообещали продлить самоизоляцию и ввести масочный режим

Власти Санкт-Петербурга продлят срок действия режима самоизоляции и других ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. Также будет введен обязательный масочно-перчаточный режим. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

«Конечно, будет (продлен режим ограничений после 12 мая — Прим. ред.). Он будет продлен не до числа, а до того, когда у нас эпидемия пойдет на спад. То есть мы должны гарантировать, что у нас точно хватит коек для всех заболевших. При том с запасом. Самое страшное для нас оказаться в той ситуации, в которой оказался целый ряд стран. Когда заболевшие есть, нуждающиеся в медицинской помощи, а мы неспособны оказать ее», — сказал Елин.

По его словам, режим ограничений также будет дополнен — введением обязательного масочного режима. Соответствующее постановление губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов должен подписать в ближайшие дни.

«Конечно, на первом этапе мы не побежим всех немедленно штрафовать (за отсутствие масок и перчаток — Прим. ред.). У нас есть другая задача — мы должны этими масками обеспечить. Они на сегодняшний день продаются в аптеках, торговых системах. Мы разместим вендинговые аппараты, они будут продаваться в метро. И, конечно, наша головная боль, чтобы обеспечить масками всех жителей», — сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что никто не требует от горожан носить дорогостоящие маски. Можно использовать одноразовые или самодельные. Носить их вместе с перчатками будет обязательно в общественных местах и транспорте. Смягчать режим ограничений власти начнут, когда появится «популяционный иммунитет».

«Мы избавились от иллюзий, что это все через месяц закончится, что надо еще чуть-чуть потерпеть, и вирус куда-то денется. Никуда не денется. Сейчас новый термин красивый появился „популяционный иммунитет“ — на уровне 60-70%. Это значит, что-либо 60-70% нашего населения должны переболеть, либо будет вакцина, которая нам даст вот этот популяционный иммунитет», — отметил чиновник.

По последним данным, в Санкт-Петербурге за время эпидемии коронавируса зафиксировали 6190 случаев заболеваниях. COVID-19 благополучно переболели 1552 петербуржца, скончались 156.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Санкт-Петербург поставил антирекорд по индексу самоизоляции. На улицах культурной столицы России оказалось более половины жителей, а некоторые из них устремились на пляжи и в парки.

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