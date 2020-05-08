Власти Петербурга пообещали продлить самоизоляцию и ввести масочный режим

Губернатор Александр Беглов должен подписать постановление о продлении ограничений в ближайшие дни.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Власти Санкт-Петербурга продлят срок действия режима самоизоляции и других ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. Также будет введен обязательный масочно-перчаточный режим. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

«Конечно, будет (продлен режим ограничений после 12 мая — Прим. ред.). Он будет продлен не до числа, а до того, когда у нас эпидемия пойдет на спад. То есть мы должны гарантировать, что у нас точно хватит коек для всех заболевших. При том с запасом. Самое страшное для нас оказаться в той ситуации, в которой оказался целый ряд стран. Когда заболевшие есть, нуждающиеся в медицинской помощи, а мы неспособны оказать ее», — сказал Елин.

По его словам, режим ограничений также будет дополнен — введением обязательного масочного режима. Соответствующее постановление губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов должен подписать в ближайшие дни.

«Конечно, на первом этапе мы не побежим всех немедленно штрафовать (за отсутствие масок и перчаток — Прим. ред.). У нас есть другая задача — мы должны этими масками обеспечить. Они на сегодняшний день продаются в аптеках, торговых системах. Мы разместим вендинговые аппараты, они будут продаваться в метро. И, конечно, наша головная боль, чтобы обеспечить масками всех жителей», — сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что никто не требует от горожан носить дорогостоящие маски. Можно использовать одноразовые или самодельные. Носить их вместе с перчатками будет обязательно в общественных местах и транспорте. Смягчать режим ограничений власти начнут, когда появится «популяционный иммунитет».

«Мы избавились от иллюзий, что это все через месяц закончится, что надо еще чуть-чуть потерпеть, и вирус куда-то денется. Никуда не денется. Сейчас новый термин красивый появился „популяционный иммунитет“ — на уровне 60-70%. Это значит, что-либо 60-70% нашего населения должны переболеть, либо будет вакцина, которая нам даст вот этот популяционный иммунитет», — отметил чиновник.

По последним данным, в Санкт-Петербурге за время эпидемии коронавируса зафиксировали 6190 случаев заболеваниях. COVID-19 благополучно переболели 1552 петербуржца, скончались 156.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Санкт-Петербург поставил антирекорд по индексу самоизоляции. На улицах культурной столицы России оказалось более половины жителей, а некоторые из них устремились на пляжи и в парки.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
8 мая
Путин добавил электрички и водный траспорт в список пострадавших отраслей
7 мая
В Минздраве спрогнозировали сроки активного распространения COVID-19 в России
7 мая
Российские звезды лишатся заграничной недвижимости из-за коронавируса
7 мая
В масках и перчатках: режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
7 мая
Трамп заявил о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
7 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 7 мая
7 мая
Возлюбленная актера Никиты Ефремова заразилась коронавирусом
7 мая
Коронавирус обнаружен у 55 медиков и пациентов МСЧ «Нефтяник» в Тюмени
7 мая
В Крыму заявили о возможной отмене курортного сезона из-за коронавируса
7 мая
Семьи погибших в борьбе с COVID-19 медиков получат страховые выплаты

Читайте также

+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
74.12
0.15 80.06
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:34
Молодая жена Петросяна объяснила, почему не носит обручальное кольцо
2:20
Власти Петербурга пообещали продлить самоизоляцию и ввести масочный режим
2:14
Мощное землетрясение произошло возле столицы Ирана. Есть погибший и раненые
2:06
Андрей Григорьев-Апполонов нашел себе возлюбленную на «Доме-2»
1:52
Папарацци подловили Ким Кардашян в бикини без фотшопа
1:38
Обвинения против бизнесмена Анатолия Быкова подтверждены очной ставкой

Сейчас читают

В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок