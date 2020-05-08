Голикова поручила оказать дополнительную помощь многодетным семьям

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила оказать дополнительную поддержку семьям с детьми, которые из-за коронавируса оказались в трудной жизненной ситуации. Многодетных родителей предлагают обеспечить средствами индивидуальной защиты, продуктовыми наборами и электронными устройствами для обучения онлайн. Особое внимание — тем, кому требуются редкие медикаменты, например, для лечения онкологии, и медицинская помощь.

Голикова распорядилась проводить мониторинг доступности иностранных препаратов, у которых нет российского аналога. А также организовать дистанционное наблюдение за здоровьем ВИЧ-инфицированных людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин проконтролирует исполнение поручений Путина по поддержке ветеранов. Премьер-министр РФ провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112