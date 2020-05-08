Голикова поручила оказать дополнительную помощь многодетным семьям
Вице-премьер распорядилась обратить особое внимание на тех, кому требуются редкие медикаменты и медицинская помощь.
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Фото, видео: Александр Астафьев/POOL/ТАСС, 5-tv.ru
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила оказать дополнительную поддержку семьям с детьми, которые из-за коронавируса оказались в трудной жизненной ситуации. Многодетных родителей предлагают обеспечить средствами индивидуальной защиты, продуктовыми наборами и электронными устройствами для обучения онлайн. Особое внимание — тем, кому требуются редкие медикаменты, например, для лечения онкологии, и медицинская помощь.
Голикова распорядилась проводить мониторинг доступности иностранных препаратов, у которых нет российского аналога. А также организовать дистанционное наблюдение за здоровьем ВИЧ-инфицированных людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин проконтролирует исполнение поручений Путина по поддержке ветеранов. Премьер-министр РФ провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам.
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