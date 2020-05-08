Вице-премьер распорядилась обратить особое внимание на тех, кому требуются редкие медикаменты и медицинская помощь.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Александр Астафьев/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила оказать дополнительную поддержку семьям с детьми, которые из-за коронавируса оказались в трудной жизненной ситуации. Многодетных родителей предлагают обеспечить средствами индивидуальной защиты, продуктовыми наборами и электронными устройствами для обучения онлайн. Особое внимание — тем, кому требуются редкие медикаменты, например, для лечения онкологии, и медицинская помощь.

Голикова распорядилась проводить мониторинг доступности иностранных препаратов, у которых нет российского аналога. А также организовать дистанционное наблюдение за здоровьем ВИЧ-инфицированных людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Мишустин проконтролирует исполнение поручений Путина по поддержке ветеранов. Премьер-министр РФ провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:01
Здание фермы обрушилось под Челябинском. Под завалами порядка 30 голов скота
20:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 8 мая
20:34
Голикова поручила оказать дополнительную помощь многодетным семьям
20:21
Обидчикам сына Плющенко и Рудковской может грозить срок до пяти лет
20:04
Как погода влияет на распространение коронавируса?
19:53
Посол США в Норвегии лично следил за подлодками России в Арктике

Сейчас читают

Как вычислить пол будущего ребенка по именам родителей
«Я страшный как черт!» — как сейчас выглядит и чем занимается певец Андрей Губин
Шварценеггер подшутил над юзерами, показав «идеальную растяжку»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок