Мишустин проконтролирует исполнение поручений Путина по поддержке ветеранов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проконтролирует исполнение поручений президента Владимира Путина по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе онлайн-совещания по социально-экономическим вопросам глава правительства заявил, что все нормативные акты для своевременной финансовой помощи ветеранам уже подготовлены.

«Сегодня в преддверие 75-летия Победы в Великой Отечественной войне хотел бы в первую очередь обсудить, как идет выполнение поручений президента по поддержке ветеранов и, в том числе, выполнение его указа о единовременных выплатах к празднику. Мы подготовили все необходимые акты, чтобы ветераны смогли получить эти средства вовремя, а также приняли решения о дополнительных мерах их поддержки», — подчеркнул глава кабмина.

Он пояснил, что речь, прежде всего, идет об обеспечении жильем нуждающихся, ремонте квартир ветеранов, предоставлении им медицинской помощи и организации долговременного ухода. Пристального внимания, по словам Мишустина, заслуживает забота о ветеранах в условиях пандемии коронавируса.

«И, конечно, в ситуации с распространением коронавируса надо уделять им самое пристальное внимание, позаботиться, чтобы у них было все необходимое, а помощь приходила без промедлений», — заявил премьер.

Он добавил, что забота о ветеранах должна быть постоянной и не заканчиваться после 9 мая.

Заместитель председателя РФ Татьяна Голикова сообщила о выполнении ряда поручений Владимира Путина. В частности, в настоящий момент единовременные выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 71,4 миллиарда рублей получили уже 1,2 миллиона человек.

Кроме того, власти выделили более 350 миллионов рублей для обеспечения жильем 221 ветерана Великой Отечественной войны. Также в ближайшее время правительство выделит 473 миллиона рублей на ремонт их жилья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Сейчас он продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений.

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