По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, ВКонтакте @suncityauto

Мотоцикл полностью сгорел на Ленинградском шоссе в Москве. Кадры с места происшествия опубликованы в сети.

Инцидент произошел у дома № 134. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением, допустив падение транспортного средства, в результате которого произошло возгорание.

Очевидцы утверждают, что мотоциклисту удалось спастись, и он не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

18 марта подобное происшествие произошло в Санкт-Петербурге. Машина взорвалась и сгорела в Московском районе Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль Bentley полностью сгорел на юго-востоке Москвы.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
В Грузии организаторам «Бессмертного полка» запретили использовать символику
16:16
Путин обратился к жителям Австрии по случаю 75-й годовщины освобождения Европы от фашизма
16:07
Тяжелых случаев коронавируса у детей в России нет — Попова
15:53
«В моем возрасте не отказывают» — Лолита поразила фанатов откровениями о сексе
15:42
ТОП-5 антитрендов: Какой маникюр больше не в моде в 2020 году
15:27
В Москве пассажир без пропуска ограбил отказавшегося его везти таксиста

Сейчас читают

«Я страшный как черт!» — как сейчас выглядит и чем занимается певец Андрей Губин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок