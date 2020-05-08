Видео: мотоцикл полностью сгорел на Ленинградском шоссе в Москве
По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, ВКонтакте @suncityauto
Мотоцикл полностью сгорел на Ленинградском шоссе в Москве. Кадры с места происшествия опубликованы в сети.
Инцидент произошел у дома № 134. По предварительной информации, водитель мотоцикла не справился с управлением, допустив падение транспортного средства, в результате которого произошло возгорание.
Очевидцы утверждают, что мотоциклисту удалось спастись, и он не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
18 марта подобное происшествие произошло в Санкт-Петербурге. Машина взорвалась и сгорела в Московском районе Северной столицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль Bentley полностью сгорел на юго-востоке Москвы.
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