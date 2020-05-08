Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой

Совместное фото Инги Меладзе и певицы вызвало у подписчиков в Instagram неоднозначную реакцию.

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Фото, видео: Instagram @ingameladze

Дочь Валерия Меладзе дизайнер украшений Инга в интервью на YouTube-канале рассказала об отношениях с Верой Брежневой. Около года назад девушка разместила на своей странице в Instagram совместное фото с певицей. Публикация вызвала у подписчиков неоднозначную реакцию.

Многие пользователи до сих пор уверены, что Вера Брежнева увела из семьи брата Валерия Меладзе Константина. Продюсер, к слову, был, мягко говоря, возмущен подобными домыслами фанатов.

«Никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что, теленок?!» — цитирует Константина Меладзе Starhit.ru.

Инга Меладзе отметила, что была готова к такой реакции общественности. Дочь певца призналась, что у них с Верой Брежневой хорошие отношения.

«Было абсолютно ожидаемо, что много людей захотят выразить свое мнение по тому или иному вопросу. У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах», — сказала Инга Меладзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики отметили сходство дочери Веры Брежневой с Ланой Дель Рей.

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