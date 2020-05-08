Дочь Валерия Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Совместное фото Инги Меладзе и певицы вызвало у подписчиков в Instagram неоднозначную реакцию.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: Instagram @ingameladze
Дочь Валерия Меладзе дизайнер украшений Инга в интервью на YouTube-канале рассказала об отношениях с Верой Брежневой. Около года назад девушка разместила на своей странице в Instagram совместное фото с певицей. Публикация вызвала у подписчиков неоднозначную реакцию.
Многие пользователи до сих пор уверены, что Вера Брежнева увела из семьи брата Валерия Меладзе Константина. Продюсер, к слову, был, мягко говоря, возмущен подобными домыслами фанатов.
«Никто никого из семьи не уводил. Как меня вообще можно увести? Я что, теленок?!» — цитирует Константина Меладзе Starhit.ru.
Инга Меладзе отметила, что была готова к такой реакции общественности. Дочь певца призналась, что у них с Верой Брежневой хорошие отношения.
«Было абсолютно ожидаемо, что много людей захотят выразить свое мнение по тому или иному вопросу. У нас с Верой хорошие отношения, нейтральные. Мы не очень часто видимся, потому что все в разъездах», — сказала Инга Меладзе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики отметили сходство дочери Веры Брежневой с Ланой Дель Рей.
Читайте также
41%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?