Как вычислить пол будущего ребенка по именам родителей

Российский исследователь имен Борис Хигир на протяжении многих лет работал над установлением связи между именами будущих родителей и рождением у них малыша определенного пола. На основе статистических данных эксперт составил список, который, по его мнению, может помочь мамам и папам определить пол их ребенка еще до его рождения.

Joinfo.ua предлагает ознакомиться с результатами работы Бориса Хигир и самим проверить — действительно ли теория исследователя имен работает.

Женские имена

Александра — разнополые

Алина — разнополые

Алиса — один мальчик

Алла — разнополые

Анастасия — разнополые

Анжела/Анжелика — девочки

Анна — у зимних — девочки, у остальных — мальчики

Белла — мальчики

Валентина — разнополые

Валерия — мальчики

Вера — мальчики

Виктория — мальчики

Виолетта — девочки

Галина — мальчики

Дарья — разнополые

Диана — мальчики

Евгения — разнополые

Екатерина — мальчики

Елена — разнополые

Елизавета — разнополые, но первая, как правило, девочка

Жанна — девочки

Зинаида — разнополые, но первая, как правило, девочка

Зоя — разнополые

Инга — разнополые

Инна — разнополые

Ирина — разнополые

Карина — разнополые

Кира — мальчики

Клавдия — мальчики

Кристина — разнополые

Лариса — девочки

Лидия — мальчики

Лилия — девочки

Любовь — разнополые

Людмила — разнополые

Маргарита — девочки

Марина — разнополые

Мария — два мальчика или две девочки

Надежда — разнополые

Наталья — разнополые

Нелли — мальчики

Нина — разнополые

Оксана — разнополые

Ольга — разнополые

Полина — один мальчик

Раиса — разнополые

Римма — мальчики

Роза — девочки

Роксана — мальчики

Руслана — девочки

Светлана — разнополые

София/Софья — разнополые

Стелла — разнополые

Таисия — девочки

Тамара — разнополые

Татьяна — мальчики

Элла — разнополые

Эллада — разнополые

Эмма — одна девочка

Юлия — разнополые

Яна — разнополые

Мужские имена

Александр — разнополые

Алексей — разнополые

Анатолий — разнополые

Андрей — мальчики

Антон — разнополые

Аркадий — разнополые

Артем — мальчики

Артур — разнополые

Богдан — девочки

Борис — разнополые

Вадим — мальчики

Валентин — мальчики

Валерий — девочки

Василий — разнополые

Виктор — девочки

Виталий — девочки

Владимир — с больше вероятностью девочки

Владислав — разнополые

Вячеслав — разнополые

Гавриил — разнополые

Геннадий — разнополые

Георгий — мальчики

Герман — девочки

Глеб — мальчики

Григорий — разнополые

Давид — девочки

Даниил — разнополые

Денис — разнополые

Дмитрий — разнополые

Евгений — с большей вероятностью мальчики

Егор — мальчики

Ефим — девочки

Захар — разнополые

Иван — с большей вероятностью мальчики

Игорь — разнополые

Илья — разнополые

Иосиф — разнополые

Кирилл — разнополые

Константин — девочки

Лев — разнополые

Леонид — мальчики

Максим — разнополые

Марк — девочки

Мирон — девочки

Михаил — девочки

Наум — мальчики

Никита — разнополые

Николай — разнополые

Олег — разнополые

Павел — разнополые

Петр — разнополые

Роман — разнополые

Ростислав — девочки

Руслан — мальчики

Семен — разнополые

Сергей — разнополые

Станислав — разнополые

Степан — разнополые

Тимур — мальчики

Федор — девочки

Феликс — девочки

Филипп — у зимних — девочки, у остальных — разнополые

Эдуард — мальчики

Юрий — разнополые

Яков — мальчики

Ярослав — разнополые

Ранее 5-tv.ru писал, что названы имена девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд.