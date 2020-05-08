В Роспотребнадзоре обозначили срок сохранения новых правил поведения в РФ
Глава ведомства Анна Попова отметила, что россияне должны соблюдать определенные правила безопасности.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания обозначила срок сохранения новых правил поведения в РФ из-за угрозы распространения коронавируса. По ее словам, определенные меры безопасности будут действовать в стране до появления вакцины от COVID-19 или до окончания пандемии нового внеклеточного агента.
«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся», — цитирует Анну Попову ТАСС.
Руководитель ведомства отметила, что власти уже начали выстраивать соответствующие стратегию и тактику. Анна Попова подчеркнула, что изменение правил жизни людей неизбежно.
«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он „устал“ и уходит», — сказала глава Роспотребнадзора.
Анна Попова добавила, что в настоящее время разрабатываются специальные методические рекомендации, в которых учтены изменения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
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