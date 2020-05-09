Потерявшим доходы российским арендаторам помогут

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особом порядке продления и расторжения части договоров по аренде недвижимости, целью которого оказать помощь и поддержку арендаторам в период эпидемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что в рамках проекта предлагается организациям и индивидуальным предпринимателям, доходы которых упали с момента введения режима ЧС или повышенной готовности более чем в два раза, допустить расторжение договора аренды без штрафов.

Кроме того, они освобождаются от выплаты убытков в виде упущенной прибыли. Арендаторы при этом обязаны полностью обязаны выплатить вернуть обеспечительный платеж.

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