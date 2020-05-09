Кабмин внес в Госдуму законопроект об особом порядке продления и расторжения части договоров по аренде недвижимости.

Потерявшим доходы российским арендаторам помогут

Фото: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особом порядке продления и расторжения части договоров по аренде недвижимости, целью которого оказать помощь и поддержку арендаторам в период эпидемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости. 

Известно, что в рамках проекта предлагается организациям и индивидуальным предпринимателям, доходы которых упали с момента введения режима ЧС или повышенной готовности более чем в два раза, допустить расторжение договора аренды без штрафов.

Кроме того, они освобождаются от выплаты убытков в виде упущенной прибыли. Арендаторы при этом обязаны полностью обязаны выплатить вернуть обеспечительный платеж.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
9 мая
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений
8 мая
В ВОЗ объяснили рост числа заражений коронавирусом в России
8 мая
В Москве перестанут оформлять цифровые пропуска по SMS
8 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 8 мая
8 мая
В Роспотребнадзоре обозначили срок сохранения новых правил поведения в РФ
8 мая
В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом врачи бросили возле дома
8 мая
Дженнифер Лопес отложила свадьбу с Алексом Родригесом
8 мая
Видео: В Подмосковье голый мужчина прогулялся возле детской площадки
8 мая
В Москве пассажир без пропуска ограбил отказавшегося его везти таксиста

Читайте также

+9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Дочь «буржуя»: как сложилась судьба дочки Валерия Николаева и Ирины Апексимовой
7:35
Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Башкирии
7:30
Пять решений советских конструкторов, которые помогли победить в войне
7:28
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 9 мая
7:22
Тест: Знаете ли вы песни Булата Окуджавы?
6:58
Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок