Потерявшим доходы российским арендаторам помогут
Кабмин внес в Госдуму законопроект об особом порядке продления и расторжения части договоров по аренде недвижимости.
Фото: ТАСС / Ковалев Петр
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особом порядке продления и расторжения части договоров по аренде недвижимости, целью которого оказать помощь и поддержку арендаторам в период эпидемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что в рамках проекта предлагается организациям и индивидуальным предпринимателям, доходы которых упали с момента введения режима ЧС или повышенной готовности более чем в два раза, допустить расторжение договора аренды без штрафов.
Кроме того, они освобождаются от выплаты убытков в виде упущенной прибыли. Арендаторы при этом обязаны полностью обязаны выплатить вернуть обеспечительный платеж.
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