Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Башкирии
Пожар практически полностью уничтожил кирпичное здание.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Серьезные пожар, который произошел ранним утром, в поселке Тимирово Туймазинского района Башкирии, унес жизни четырех человек.
Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь практически полностью уничтожил кирпичное здание, расположенное на территории без улицы.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают экстренные службы.
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