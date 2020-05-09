Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Башкирии

Пожар практически полностью уничтожил кирпичное здание.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Серьезные пожар, который произошел ранним утром, в поселке Тимирово Туймазинского района Башкирии, унес жизни четырех человек.

Как стало известно 5-tv.ru, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Огонь практически полностью уничтожил кирпичное здание, расположенное на территории без улицы.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

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