Как актриса Ольга Павловец пережила смерть сына и вновь стала матерью

Единственный брак Ольги Павловец закончился разводом, а гибель четырехлетнего сына оставила тяжелую душевную травму. Несмотря на это актрисе удалось начать жизнь с чистого листа, пишет портал Starhit.ru.

9 мая Павловец исполняется 39 лет. К этому моменту в ее биографии насчитывается более 70 разнообразных ролей. Сегодня она наиболее известна зрителю по сериалам «Тайны следствия», «Склифосовский» и «Наше счастливое завтра». Однако личная жизнь Ольги складывалась далеко не так удачно, как карьера.

На заре карьеры у Ольги мог начаться роман с Александром Домогаровым. Они проводили много времени в пору съемок фильма «Стилет-2». Народный артист играл Павловец на фортепиано и пел романсы. Но, как утверждает Павловец, дальше флирта дело не дошло.

Иначе повел себя другой коллега по площадке — Дмитрий Щербина. Актер ухаживал за Ольгой и добился расположения. После чего пара начала жить вместе. Вскоре они расписались, но постоянного жилья не обрели: перебирались из одной квартиры в другую.

Постепенно семейное счастье сменялось проблемами. Ольге не нравилась угрюмость и педантичность мужа, его нежелание развиваться и тяга к алкоголю. Со временем Ольга забеременела. Дмитрий приобрел жилье в Москве, но к тому моменту молодая актриса уже хотела воспитывать сына Прохора в Петербурге с поддержкой родителей. Щербина не мог постоянно находиться с женой и сыном из-за постоянных разъездов. Возлюбленные отдалялись друг от друга и в результате развелись.

Через два дня после развода четырехлетний Прохор трагически погиб. Мальчик отдыхал с бабушкой и дедушкой на даче, где споткнулся возле канавки и упал. С того дня жизнь актрисы перевернулась. Она впала в депрессию и хотела уйти из профессии. Преодолеть тяжелый период ей помог уже новый мужчина — другой коллега по цеху Иван Шибанов.

Через несколько недель после трагедии Ольга задумалась о новом ребенке. На лето вместе с Иваном она уехала в Крым, а по возвращении узнала, что беременна. Ее сын Макар появился на свет в той же клинике, что и Прохор. С тех пор Павловец старалась не разлучаться с мальчиком и по возможности возила его с собой даже на съемки.

В 2017 году, спустя примерно восемь лет после начала отношений Ольга и Иван расстались. Новость о рождении сына Андрея вскоре после этого удивила поклонников актрисы. Имя отца на этот раз она оставила в секрете. Она любит нового избранника и пока не собирается под венец — штамп в паспорте для нее не имеет значения. С Иваном же ради совместного ребенка Павловец сохранила дружеские отношения.

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