Актриса заявила, что она не «девчонка по соседству», и пообещала отправлять всех неугодных в бан.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Екатерина Шпица опубликовала в Instagram разгромный пост, посвященный отсутствию культуры и манер у некоторых подписчиков. Актриса решила разъяснить поклонникам свою позицию по поводу обращений между людьми на «ты» и «вы».

«Если мы незнакомы лично — я всегда на „вы“. Близкого общения может никогда и не возникнуть, а взаимоуважение должно быть всегда. Я обращаюсь на „вы“ и к незнакомым детям старше младшего школьного возраста», — заявила артистка.

Знаменитость подчеркнула — если пользователям сети кажется, будто ей всегда 20 лет, то это все равно не дает им права «тыкать» ей, как «девчонке по соседству».

«То, что просмотр моих сторис с деталями личной жизни делает нас ближе и позволяет фамильярности — иллюзия», — сказала актриса.

Екатерина Шпица утверждает, что «тыканье» водителям такси, продавцам, любому персоналу — это «признак низкой личной культуры» или демонстрация своего «якобы превосходства».

«Тыкающие грубые подростки или великовозрастные детины со словами „хочу на тебе жениться“ уходят в бан сразу!» — отметила звезда.

Instagram @katerinashpitsa

Во время пандемии коронавируса Екатерина Шпица осталась без работы, пишет «Утро.ру». Теперь свободное время актриса посвящает домашним хлопотам и общению с поклонниками в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева вышла из себя из-за «хамов-малолеток». Телеведущая также пообещала отправлять всех хейтеров в бан.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:46
Сухая трава полыхает на месте бывшего артиллерийского арсенала в Удмуртии
16:37
«Великовозрастные детины!» — Шпица резко отреагировала на «бескультурщину»
16:28
Российские дипломаты провели «Бессмертный полк» и спортивные соревнования в КНДР
16:21
Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
16:14
Милла Йовович показала фото своей русской бабушки, участницы Великой Отечественной войны
15:56
Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума

Сейчас читают

«Дети — чудо!» — Гарри и Лиза Галкины трогательно поздравили ветеранов с Днем Победы
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок