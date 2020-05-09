«Великовозрастные детины!» — Шпица резко отреагировала на «бескультурщину»
Актриса заявила, что она не «девчонка по соседству», и пообещала отправлять всех неугодных в бан.
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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa
Екатерина Шпица опубликовала в Instagram разгромный пост, посвященный отсутствию культуры и манер у некоторых подписчиков. Актриса решила разъяснить поклонникам свою позицию по поводу обращений между людьми на «ты» и «вы».
«Если мы незнакомы лично — я всегда на „вы“. Близкого общения может никогда и не возникнуть, а взаимоуважение должно быть всегда. Я обращаюсь на „вы“ и к незнакомым детям старше младшего школьного возраста», — заявила артистка.
Знаменитость подчеркнула — если пользователям сети кажется, будто ей всегда 20 лет, то это все равно не дает им права «тыкать» ей, как «девчонке по соседству».
«То, что просмотр моих сторис с деталями личной жизни делает нас ближе и позволяет фамильярности — иллюзия», — сказала актриса.
Екатерина Шпица утверждает, что «тыканье» водителям такси, продавцам, любому персоналу — это «признак низкой личной культуры» или демонстрация своего «якобы превосходства».
«Тыкающие грубые подростки или великовозрастные детины со словами „хочу на тебе жениться“ уходят в бан сразу!» — отметила звезда.
Во время пандемии коронавируса Екатерина Шпица осталась без работы, пишет «Утро.ру». Теперь свободное время актриса посвящает домашним хлопотам и общению с поклонниками в соцсетях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева вышла из себя из-за «хамов-малолеток». Телеведущая также пообещала отправлять всех хейтеров в бан.
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