Екатерина Шпица опубликовала в Instagram разгромный пост, посвященный отсутствию культуры и манер у некоторых подписчиков. Актриса решила разъяснить поклонникам свою позицию по поводу обращений между людьми на «ты» и «вы».

«Если мы незнакомы лично — я всегда на „вы“. Близкого общения может никогда и не возникнуть, а взаимоуважение должно быть всегда. Я обращаюсь на „вы“ и к незнакомым детям старше младшего школьного возраста», — заявила артистка.

Знаменитость подчеркнула — если пользователям сети кажется, будто ей всегда 20 лет, то это все равно не дает им права «тыкать» ей, как «девчонке по соседству».

«То, что просмотр моих сторис с деталями личной жизни делает нас ближе и позволяет фамильярности — иллюзия», — сказала актриса.

Екатерина Шпица утверждает, что «тыканье» водителям такси, продавцам, любому персоналу — это «признак низкой личной культуры» или демонстрация своего «якобы превосходства».

«Тыкающие грубые подростки или великовозрастные детины со словами „хочу на тебе жениться“ уходят в бан сразу!» — отметила звезда.

Instagram @katerinashpitsa

Во время пандемии коронавируса Екатерина Шпица осталась без работы, пишет «Утро.ру». Теперь свободное время актриса посвящает домашним хлопотам и общению с поклонниками в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева вышла из себя из-за «хамов-малолеток». Телеведущая также пообещала отправлять всех хейтеров в бан.