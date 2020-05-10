Евгений Петросян впал в ступор, узнав о запущенной форме рака молодой жены

Юморист Евгений Петросян никогда не был обделен женским вниманием. В его жизни было много любимых дам, но только с пятью из них он решился узаконить отношения, пишет «Дни.ру».

К сожалению, сегодня некоторых возлюбленных Петросяна уже нет в живых. Однако тайны, вскрывающиеся после их смерти, продолжают шокировать известного комика.

Так, корреспонденты издания выяснили, что совсем недавно Евгения Вагановича огорошили новостью: его третья супруга, знакомая публике как «искусствовед из Ленинграда по имени Людмила», долгое время боролась с тяжелой формой рака. Но при жизни о страшном заболевании не решалась никому рассказать.

Знаменитый артист, узнав об этом, буквально впал в ступор. Ведь столь лет жизни бок о бок с Людмилой он и не подозревал о страшном диагнозе. Об этом в беседе с «Дни.ру» рассказал близкий товарищ и коллега женщины.

«Людмила Владимировна Шатрова — искусствовед, культуролог, которую хорошо знают в обеих столицах. В свое время она участвовала в подготовке выставки в Эрмитаже „Сокровища гробницы Тутанхамона“, в конце 70-х организовывала визит Марка Шагала в Советский Союз. Одно время она вместе с мужем даже выступала на сцене. Но Людмила не перенесла испытание постоянной разлукой, ибо Петросян часто был на гастролях, и подала на развод. В это же время у популярного артиста начинался роман с тогдашней выпускницей ГИТИСа Еленой Степаненко», — пояснил собеседник издания.

Instagram @petrosyanevgeny

Решив проверить, действительно ли информация о смерти женщины соответствует правде, корреспонденты отыскали ее страничку в Instagram.

Как оказалось, в последний раз владелица профиля проявляла хоть какую-то активность еще летом 2018 года. Хотя, будь она жива, как интеллигентный человек обязательно бы ответила на многочисленные поздравления друзей и товарищей с днем рождения и другими праздниками. Однако этого не случилось…

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени в канун Дня Победы.