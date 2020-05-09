Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени накануне Дня Победы
Юморист вспомнил, что мать решила его назвать Евгением за несколько месяцев до его рождения. Он появился на свет в сентябре 1945 года.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Известный российский юморист Евгений Петросян в преддверии Дня Победы поделился интересной историей, связанной с этим праздником. Артист рассказал, что мать ему выбрала имя за несколько месяцев до его рождения. 9 мая 1945 года Белла решила, что назовет сына Евгением.
Эта идея ей пришла довольно неожиданно. Вместе с другими жителями города она шла на салют, как вдруг один из рабочих заметил, что она беременна. Он отметил, что поскольку 9 мая — праздник победы жизни над смертью, мать Петросяна можно сравнить с символом зарождающейся жизни. Именно тогда женщина решила выбрать такое имя для малыша, которое будет иметь непосредственное отношение к этому великому дню.
«Остановились на имени „Евгений“, потому что в переводе с древнегреческого оно значит „хороший род“ или „хорошо рожденный“ и потому подходит и для мальчика, и для девочки. УЗИ тогда не делали, и за четыре месяца не могли определить пол. Так я стал Евгением в День Великой Победы, чему очень рад», — цитирует комика «Антенна-Телесемь».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Петросян не простила ему развод со Степаненко.
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