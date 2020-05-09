Подписчики всерьез обеспокоились состоянием рэпера.

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Известный рэпер Тимати опубликовал в Instagram видео, на котором продемонстрировал процедуру сбривания собственных бровей. Подписчики всерьез обеспокоились состоянием кумира. Фанаты решили, что он повторяет «подвиг» Джигана. Последний размещал кадры, на которых позирует без бровей, будучи пациентом специализированной клиники.

«Я уже начал рехаб тебе бронировать!»

«Второй Джиган»;

«Джиганова тема заразна!»

«Без бровей может быть только Джиган!» — написали фолловеры.

Серьезность своих намерений Тимати подтвердил фотографией, на которой позирует без бровей.

Instagram @timatiofficial

Досмотрев ролик до конца, фанаты поняли — Тимати вовсе не сбривал брови, а только делал вид.

Джиган начал вести себя странно в феврале этого года. Сначала исполнитель выкладывал нелепые видео (в одном из которых позировал без бровей), а потом стал и вовсе вести себя непотребно в обществе своих малолетних детей. Однажды рэпер огорошил фанатов фото, на котором его полностью нагого и в наручниках по коридору ведут два охранника. Супруга Джигана Оксана Самойлова тщетно пыталась привести главу семейства в чувство и даже отправила его на реабилитацию в рехаб. Но и это не помогло. Тогда модель объявила — она разводится с мужем.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Тимати со словами «вначале я смеялся, но теперь страшновато» предложил помощь Джигану.

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