В Петербурге оборудуют дополнительные места для пациентов с коронавирусом

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о развертывании дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Ленэкспо», сообщает пресс-служба Смольного. Данная мера введена из-за увеличения количества инфицированных COVID-19 в Северной столице.

Согласно документу, средства на эти цели выделены из резервного фонда правительства Петербурга. Дополнительные 474 места для заболевших коронавирусом будут оборудованы в одном из павильонов «Ленэкспо».

Уже сейчас в выставочном комплексе работает временный госпиталь на тысячу мест для пациентов с легкой формой COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Петербурга продлят срок действия режима самоизоляции и других ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. Также будет введен обязательный масочно-перчаточный режим.