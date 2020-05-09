В Петербурге оборудуют дополнительные места для пациентов с коронавирусом
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о развертывании дополнительных койко-мест для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Ленэкспо», сообщает пресс-служба Смольного. Данная мера введена из-за увеличения количества инфицированных COVID-19 в Северной столице.
Согласно документу, средства на эти цели выделены из резервного фонда правительства Петербурга. Дополнительные 474 места для заболевших коронавирусом будут оборудованы в одном из павильонов «Ленэкспо».
Уже сейчас в выставочном комплексе работает временный госпиталь на тысячу мест для пациентов с легкой формой COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Петербурга продлят срок действия режима самоизоляции и других ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. Также будет введен обязательный масочно-перчаточный режим.
- 9 мая
- «Попахивает лайком»: Ивлеева снялась в огненно-рыжем парике
- 9 мая
- В чем заключается самое опасное свойство COVID-19 — объясняет вирусолог
- 9 мая
- Турецкий футболист в больнице задушил пятилетнего сына
- 9 мая
- Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
- 9 мая
- В МВД разъяснили правила проживания в Москве в условиях самоизоляции
- 9 мая
- Число излечившихся от коронавируса в Москве за сутки установило новый рекорд
- 9 мая
- В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев инфицирования COVID-19
- 9 мая
- Доктор Комаровский рассказал, как уменьшить риск развития пневмонии при COVID-19
- 9 мая
- Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога
- 9 мая
- «Это бомба!» — клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
Читайте также
38%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?