🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 мая, всем знакам следует встать на путь поиска гармонии с собой.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 мая, убывающая Луна в Стрельце благоволит творческим начинаниям. Всем знакам следует быть внимательнее к внутреннему голосу и стремиться к гармонии с собой.
♈ Овен
Ваша раздражительность в последние дни — следствие влияния полной луны в Скорпионе, которая освещала небо накануне, 7 мая. Попробуйте переключиться, не зацикливайтесь на том, что вас в жизни не устраивает. Возможно, самое время отказаться от каких-то убеждений, которые вам мешают.
Космический совет: пересмотрите свои убеждения.
♉ Телец
Вы долго говорили себе — «У меня нет на это времени». Но теперь реалии изменились, вам незачем отказывать себе в новом хобби или увлечении. Найдите занятие себе по душе: это может быть йога, рисование или выпечка. А может быть, в вас дремлет талантливый поэт? Ваша творческая составляющая готова раскрыться, не упустите шанс!
Космический совет: отдайтесь творчеству.
♊ Близнецы
Вы много работали над собой и уделили немало внимания здоровому питанию. Но вас так и тянет нарушить установленный вами же запрет и поесть от души чего-нибудь вкусного и вредного. Вспомните о правиле золотой середины. Отойти от диеты можно, не ударяясь в крайности. Поэкспериментируйте с готовкой, вы найдете множество любопытных вариантов.
Космический совет: не держите себя в тисках придуманных правил.
♋ Рак
Полнолуние уже прошло, но его влияние тянется шлейфом. Это значит, что настало время для внутреннего перерождения. Попробуйте помедитировать, поищите внутри себя ответ на вопрос: «Чего я хочу добиться?». Обратите взор в себя, и ответ не замедлит прийти.
Космический совет: займитесь медитацией.
♌ Лев
Вы наверняка слышали о таком итальянском понятии как dolce far niente — «сладкое бездействие». Раньше вам, энергичные Львы, приходилось о нем лишь мечтать. Теперь есть время попробовать. Отдайтесь полностью с наслаждением любому занятию, что вам по душе. Не важно, будет ли это лежание в кресле на балконе или поглощение любимой пасты.
Космический совет: побездельничайте вволю.
♍ Дева
Вам не терпится занять себя чем-нибудь полезным. Подумайте, чего вам хочется на самом деле. Заняться фитнесом онлайн? Рисовать? Или даже записаться на новые курсы? Ответ внутри вас, просто дайте ему всплыть на поверхность. Все ваши инвестиции в себя окупятся, будьте уверенны.
Космический совет: следуйте за своими желаниями.
♎ Весы
Проверьте свои эмоциональные границы, Весы. Вы привыкли отдавать много энергии близким, но не стоит забывать и о собственном благополучии. Вашим добродушием могут пользоваться не только друзья. Вам нужно восстановиться и тратить силы на помощь более обдуманно.
Космический совет: установите эмоциональные границы.
♏ Скорпион
Даже самый талантливый художник никогда не станет известным, если будет скрывать свои картины от публики. Вам не хватает решительности, чтобы показать, что вы профи в своем деле. Будьте храбрее, подумайте, что вам мешает двигаться вперед? Если это страх, отриньте его. Он вам ни к чему!
Космический совет: отриньте страх и идите вперед.
♐ Стрелец
Вам только кажется, что вы зашли в тупик. На самом деле это лишь очередной закоулок вашего извилистого пути. Сформулируйте четко свою ближайшую цель и повторяйте ее как мантру про себя. На первый взгляд, это ничего не дает. Но помните, Вселенная слышит ваши просьбы.
Космический совет: повторяйте как мантру свое заветное желание.
♑ Козерог
Вам переполняют невысказанные мысли. Вам поможет практика освобождения от лишних слов. Возьмите в руки ручку и выплесните на бумагу все, что накипело на душе. Вам станет легче, а в процессе вы поймете, какие проблемы реальны, а какие только в вашей голове.
Космический совет: выплесните накопившиеся мысли на бумагу.
♒ Водолей
Вам следует задуматься об умеренности потребления. Да, сейчас вам хочется всего и сразу. Но вспомните, что умение довольствоваться малым — тоже талант. Подумайте, так ли вам нужны все эти вещи. Расставьте приоритеты, и, поверьте, радость от приобретений будет гораздо больше.
Космический совет: задумайтесь об умеренности потребления.
♊ Рыбы
Вы находитесь на пике любви. Вспомните о том, как ценна любовь без расчета, ожиданий и требований. Будьте внимательнее к своему избраннику, и он оправдает ваше доверие. Оставайтесь в гармонии с собой, у вас сейчас период настоящего счастья.
Космический совет: отдайтесь любви без ожиданий.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 мая.
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