🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 мая, убывающая Луна в Стрельце благоволит творческим начинаниям. Всем знакам следует быть внимательнее к внутреннему голосу и стремиться к гармонии с собой.

♈ Овен

Ваша раздражительность в последние дни — следствие влияния полной луны в Скорпионе, которая освещала небо накануне, 7 мая. Попробуйте переключиться, не зацикливайтесь на том, что вас в жизни не устраивает. Возможно, самое время отказаться от каких-то убеждений, которые вам мешают.

Космический совет: пересмотрите свои убеждения.

♉ Телец

Вы долго говорили себе — «У меня нет на это времени». Но теперь реалии изменились, вам незачем отказывать себе в новом хобби или увлечении. Найдите занятие себе по душе: это может быть йога, рисование или выпечка. А может быть, в вас дремлет талантливый поэт? Ваша творческая составляющая готова раскрыться, не упустите шанс!

Космический совет: отдайтесь творчеству.

♊ Близнецы

Вы много работали над собой и уделили немало внимания здоровому питанию. Но вас так и тянет нарушить установленный вами же запрет и поесть от души чего-нибудь вкусного и вредного. Вспомните о правиле золотой середины. Отойти от диеты можно, не ударяясь в крайности. Поэкспериментируйте с готовкой, вы найдете множество любопытных вариантов.

Космический совет: не держите себя в тисках придуманных правил.

♋ Рак

Полнолуние уже прошло, но его влияние тянется шлейфом. Это значит, что настало время для внутреннего перерождения. Попробуйте помедитировать, поищите внутри себя ответ на вопрос: «Чего я хочу добиться?». Обратите взор в себя, и ответ не замедлит прийти.

Космический совет: займитесь медитацией.