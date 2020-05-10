Более 11 миллионов просмотров: новый клип Little Big разорвал YouTube

Очередной хит петербургского коллектива вышел в свет 8 мая.

Фото, видео: Instagram @littlebigband

Тема:
Little Big

Прошло всего два дня с момента презентации нового трека группы Little Big под названием Hypnodancer, но музыкантов можно смело поздравить с очередным хитом. Так, клип на песню собрал в YouTube более 11 миллионов просмотров и еще десятки тысяч лестных комментариев.

«Поражаюсь и восхищаюсь, какие Ильич с командой таланты!»

«Мне пятый десяток, но данная банда вызывает у меня самые теплые эмоции!»

«Сильно, молодцы! Так держать!»

«Кто также несколько раз пересматривает это видео и не может насмотреться???» — писали восхищенные пользователи сети из разных стран мира.

Instagram @Little Big

В забавном ролике Hypnodancer, что можно перевести как «Гипнотический танцор», музыканты показывают один день из жизни карточных шулеров, которые то и дело вводят в заблуждение оппонентов по игре в покер, а затем крадут все их драгоценности и деньги.

Почему этих мошенников до сих пор не поймала полиция? Причина тому — особенный танец, вводящий в ступор окружающих. Увидев его в исполнении Ильи Прусикина — фронтмена группы — люди буквально впадают в оцепенение и забывают о случившемся.

Little Big — российская панк-поп-рэйв-группа, основанная в Петербурге в 2013 году музыкантом Ильей Прусикиным. В составе коллектива шесть человек. В том числе, две дамы: солистка Софья Таюрская и бэк-вокалистка, бывшая участница группы «Ленинград», Флорида Чантурия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие отсылки можно увидеть в новом клипе группы Little Big Hypnodancer.

Тема:
Little Big
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Новый клип Little Big: Какие отсылки можно увидеть?
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