Коронавирус существует? Политолог ответил на самый популярный вопрос 2020 года

Единственный способ узнать правду о том, появился COVID-19 внезапно или был создан искусственно — провести масштабное исследование. Причем сделать это должен никто иной, как Всемирная организация здравоохранения и при участии медиков из Китая, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В беседе с URA.RU эксперт отметил, что сегодня весь мир так активно дискутирует на тему коронавируса, потому как западные спецслужбы скрывают ключевые факты о возникновении и распространении инфекции. Кроме того, все те же люди пытаются говорить о COVID-19, но в подтверждение своим словам не приводят доказательств.

Почему? Их попросту и быть не может, считает политолог. Ведь никаких исследований коронавируса до настоящего времени не проводилось.

«Мы не узнаем, что происходило, пока ВОЗ не проведет свое расследование с участием Китая, а провести его нельзя, пока не кончится пандемия. Поэтому начнется расследование не раньше, чем через три-четыре месяца, а закончится не раньше, чем через год. До этого момента доказательств быть не может и на Западе это понимают», — резюмировал Брутер.

Известно, что несколько недель назад спецслужбы США, Великобритании, Австралии и даже Новой Зеландии обвинили Китай в умышленном создании и распространении COVID-19. Кроме того, правительству страны вменили сокрытие истинных данных о новом типе коронавирусе. В ответ на такие сенсационные заявления китайцы лишь «схватились за голову», обвинив коллег в некомпетентности и подозрительности.

Ранее 5-tv.ru разбирался, кто виноват в пандемии коронавируса и почему США постоянно ищут крайнего.

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