Новые подробности громкого похищения бизнесмена в Петербурге

Полицейский и подозреваемый в похищении мужчина погибли в ДТП на трассе Москва — Санкт-Петербург. Еще один предполагаемый злоумышленник задержан правоохранителями.

9 мая в полицию сообщили о том, что на одном из рынков в Северной столице был задержан предприниматель и увезен в неизвестном направлении.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения правоохранителями было установлено, что указанный бизнесмен после разговора с неизвестным, самостоятельно сел в автомобиль Toyota Camry. Выяснилось, что данная машина движется в сторону Новгородской области.

Сотрудники ГИБДД остановили указанную Toyota Camry под Новгородом. В авто находились: 31-летний мужчина водитель машины, якобы похищенный 64-летний гражданин, и мужчина имеющий подложное удостоверение правоохранительных органов.

На место задержания приехали сотрудники полиции из Северной столицы. Во время транспортировки подозреваемых в УМВД, на трассе М-11 под Петербургом полицейский автомобиль «УАЗ -Патриот» по неустановленной причине съехал в кювет и совершил опрокидывание.

«В результате аварии главный подозреваемый и один из сотрудников полиции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга скончались на месте от полученных травм, еще один сотрудник полиции получил тяжелые травмы и госпитализирован в медучреждение», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Водитель Toyota Camry и освобожденный потерпевший передвигались на другом автомобиле, они не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что полицейский и задержанный погибли в ДТП в Петербурге.