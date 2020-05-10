Вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в интервью радио «Говорит Москва» предупредил россиян о резком росте случаев заражения коронавирусом. Специалист не исключил, что с наступлением жары будет фиксироваться всплеск заболеваемости COVID-19.

«Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе», — сказал Михаил Щелканов.

Вирусолог подчеркнул, что после установления теплой погоды люди склонны менять свое поведение, в том числе и те, кто более коронавирусом. Специалист отмечает, что россиянам попросту надоедает сидеть в четырех стенах.

«Здесь все очевидно с эпидемиологической точки зрения. Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает», — заключил Михаил Щелканов.

В России за сутки выявлено 11 012 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.

По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, что в Москве подтвержден 5551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зафиксировано 109 740 случаев коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о статистике использования ИВЛ.

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