Вирусолог предупредил о резком росте случаев заражения коронавирусом в РФ
Михаил Щелканов не исключил всплеска заболеваемости COVID-19 из-за жары.
Закрыть
Смотрите также:
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Россиян предупредили о майском снеге
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в интервью радио «Говорит Москва» предупредил россиян о резком росте случаев заражения коронавирусом. Специалист не исключил, что с наступлением жары будет фиксироваться всплеск заболеваемости COVID-19.
«Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе», — сказал Михаил Щелканов.
Вирусолог подчеркнул, что после установления теплой погоды люди склонны менять свое поведение, в том числе и те, кто более коронавирусом. Специалист отмечает, что россиянам попросту надоедает сидеть в четырех стенах.
«Здесь все очевидно с эпидемиологической точки зрения. Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает», — заключил Михаил Щелканов.
В России за сутки выявлено 11 012 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Об этом рассказали в Оперативном штабе. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
По данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, что в Москве подтвержден 5551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зафиксировано 109 740 случаев коронавируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач больницы в Коммунарке рассказал о статистике использования ИВЛ.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 10 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 10 мая
- 10 мая
- Главврач больницы в Коммунарке рассказал о статистике использования ИВЛ
- 10 мая
- Путин проведет совещание о возможности продления нерабочих дней в РФ
- 10 мая
- Заболевший коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин рассказал о самочувствии
- 10 мая
- Выпуск офицеров для ВМФ РФ состоялся в Тихоокеанском военно-морском училище
- 10 мая
- Кабмин выделил более 81 миллиарда рублей пострадавшему от пандемии бизнесу
- 10 мая
- В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ из-за коронавируса
- 10 мая
- Почему лучше не выходить на улицу 12 мая?
- 10 мая
- В России за сутки выявлено 11 012 новых случаев инфицирования COVID-19
- 10 мая
- В Ухань вернулся коронавирус: новый случай заражения выявили впервые за долгое время
Читайте также
22%
-0.25 80.00
-0.06
Нашли ошибку?