Главврач больницы в Коммунарке рассказал о статистике использования ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о статистике использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, из 125 случаев применения выжить удалось только 17 пациентам с коронавирусом.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%) (пациентов — Прим.ред.)», — написал Денис Проценко.

Facebook @permalink

Врач добавил, что 30% нуждающихся в ИВЛ пациентов поступили в отделения реанимации и интенсивной терапии по каналу скорой помощи. 21% заболевших коронавирусом были переведены из других медучреждений. Почти половина пациентов поступила в больницу при ухудшении состояния из госпитального отделения.

Денис Проценко отметил, что средний возраст находящихся на ИВЛ больных — 63,9 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему лучше не выходить на улицу 12 мая?