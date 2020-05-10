Главврач больницы в Коммунарке рассказал о статистике использования ИВЛ

По словам Дениса Проценко, успешное отлучение от аппаратов отмечено у 13,6% пациентов.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, Facebook @permalink

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Эпидемия коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о статистике использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, из 125 случаев применения выжить удалось только 17 пациентам с коронавирусом.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%) (пациентов — Прим.ред.)», — написал Денис Проценко.

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Врач добавил, что 30% нуждающихся в ИВЛ пациентов поступили в отделения реанимации и интенсивной терапии по каналу скорой помощи. 21% заболевших коронавирусом были переведены из других медучреждений. Почти половина пациентов поступила в больницу при ухудшении состояния из госпитального отделения.

Денис Проценко отметил, что средний возраст находящихся на ИВЛ больных — 63,9 лет.

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