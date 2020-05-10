Сейчас на месте ЧП работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и медики.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов, 5-tv.ru

Один человек погиб в результате стрельбы в квартире на Митинской улице в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru. Также по данным источника, пострадавшая 51-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, стрельбу в квартире устроил мужчина, который позже попытался свести счеты с жизнью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности этого происшествия.

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