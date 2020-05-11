«Самая большая проблема и триумф»: Джей Ло показала редкие кадры с детьми

День матери — особенный праздник для Дженнифер Лопес. В США и еще в 23 странах мира его отмечают во второе воскресенье мая. По этому случаю звезда опубликовала на своей странице в Instagram редкие кадры с 12-летними детьми — близнецами Максимиллианом Дэвидом и Эммой Мэрибел. На пяти черно-белых снимках мама и дети запечатлены в разные периоды жизни. И почти на всех фото их лица украшают улыбки.

«Быть мамой — это моя самая большая радость и счастье. Моя самая большая проблема и мой самый большой триумф», — написала Джей Ло.

Instagram @jlo

Певица и актриса стала мамой в 2008 году. Она родила Макса и Эмму от музыканта Марка Энтони, с которым тогда состояла в браке. Лопес долго не могла забеременеть, отчего прибегла с супругом к ЭКО. Известие о будущих малышах стало для нее подарком судьбы, а их рождение — самым важным событием в ее жизни.

Близнецы периодически появляются на странице микроблога поп-дивы с первых дней появления на свет и уже имеют своих почитателей. Пост с их фотографиями по случаю Дня матери только за первый час набрал свыше 670 тысяч «лайков».

Сегодня 50-летяя Дженнифер Лопес помолвлена с экс-бейсболистом Алексом Родригесом. Пара готовила свадьба на лето, но, как писал 5-tv.ru, торжество отложили из-за пандемии коронавируса.