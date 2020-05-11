Стали известны подробности инцидента со взрывом гранаты в Ставрополье
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, СК РФ
В Следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю рассказали подробности инцидента со взрывом гранаты в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа. По данным следствия, ЧП произошло вечером 10 мая.
«Местный житель, недовольный шумным поведением соседей, через забор, где находились несколько человек, бросил гранату. В результате хлопка пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Пять потерпевших от госпитализации отказались», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Подозреваемый задержан. На место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата Следственного управления. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП произошло в частном жилом доме во время празднования дня рождения местной жительницы. По предварительной информации, соседу, проживающему в том же доме — 56-летнему Алексею Т. — показалось, что компания слишком сильно шумит, после чего мужчина бросил в них гранату РГД-5.
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