Следователи допрашивают организатора загоревшегося хосписа для пожилых в Подмосковье

Следователи допрашивают организатора и арендатора загоревшегося хосписа для пожилых в подмосковном Красногорске. По данным РЕН ТВ, Дмитрий Н. не смог ответить на вопрос, сколько постояльцев находилось в учреждении.

По данным МЧС, всего на момент пожара в здании хосписа «Второй дом» находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели. В результате ЧП погибли девять человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной пожара в хосписе для пожилых в городе Красногорске Московской области могла стать неисправность водонагревателя.