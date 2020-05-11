Названа предварительная причина пожара в хосписе для пожилых в Подмосковье

Неисправность водонагревателя могла стать причиной пожара в хосписе для пожилых в городе Красногорске Московской области. В результате пожара, по последним данным, погибли девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ по Московской области.

Всего на момент пожара в здании хосписа «Второй дом» находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели.

МЧС РФ

Хоспис для пожилых «Второй дом» располагался по адресу Тенистая, 4. Пожар в здании вспыхнул 10 мая в 23.49 по московскому времени.

В 00.32 было ликвидировано открытое горение на втором этаже на площади 15 квадратных метров. В 01.09 ликвидированы последствия пожара. К тушению привлечены 91 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России — 51 человек и 15 единиц техники.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что загоревшийся 10 мая в Красногорске хоспис для пожилых работал без документов.