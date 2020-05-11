«Прекрасная индейка»: модель Екатерина Зуева показала то, что нельзя

Россиянка Екатерина Зуева давно претендует на звание королевы эпатажа в отечественном модельном бизнесе. Обладательница почти идеальных форм не стесняется демонстрировать подписчикам в Instagram нюансы своего тела. Один из таких провокационных снимков она опубликовала на днях.

В кадре Зуева сидит на песке в черном купальнике. Модель оттягивает его руками, подчеркивая неприкрытую линию бикини. Чтобы сгладить впечатление, в этот момент она сравнивает себя с птицей из отряда куриных.

«Не знаю, почему я связываю эту позу на фото с индюшкой. Что вы думаете?» — написала Зуева.

Instagram @zuueva

Большинство подписчиков Екатерины не подыскали подходящих слов, чтобы выразить свою реакцию от увиденного — мужчины ограничились «лайками» и смайликами. Самые стойкие все же решились на комплименты. Поклонники пожелали, чтобы модель не останавливалась на полпути и сделала аналогичное фото уже без купальника. ⠀

«Восхитительная, как всегда»;

«Хорошая поза, еще бы без купальника»;

«Хотел бы я, чтобы эта прекрасная индейка была только моей», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Зуева в мини-бикини покорила сердца мужчин.