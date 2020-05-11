«Москва выбила из меня человеческое»: Звезда «Дома-2» поделилась историей любви

Лера Фрост рассказала в Instagram, как развивались ее отношения с молодым человеком, которого она уже знает несколько лет.

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Фото, видео: Instagram @lerafrost

Бывшая участница шоу «Дом-2» Лера Фрост поделилась с подписчиками в Instagram своими переживаниями. Звезда рассказала историю своей любви, которая, по словам светской львицы, до сих пор не дает ей покоя.

Теледива вспомнила, как в 20 лет начала встречаться с молодым человеком в Киеве. Однажды влюбленные поссорились, и Фрост заявила о своем намерении уехать в Москву.

«Я сказала, что нам надо расстаться, и собрала чемоданы в Москву. Он сказал мне слова, которые нельзя мне было говорить. Он сказал: „Да кому ты нужна в этой Москве? Да кто тебя там ждет?“. И для меня это был вызов. Очень. Сильный. Вызов. Естественно, потом мы помирились, но я все же не стала давать заднюю и улетела», — поделилась звезда телестройки.

Она призналась, что с переездом в российскую столицу ее жизнь сильно изменилась, и вдруг однажды спустя шесть лет после расставания бывший возлюбленный позвонил и напомнил о себе.

«Вот спустя столько лет совершено случайно прозвучал звонок. Неожиданный звонок. Мы выпили вина по видеосвязи. <…> Сейчас в моей голове полный кавардак. Я не скажу, что это любовь какая-то. А может, и она. Просто иногда мне кажется, что Москва выбила из меня многое мое человеческое. Но то, что это что-то необычное и странное, это факт. Может я, конечно, ошибаюсь и это просто эмоции», — поделилась рассуждениями теледива.

Instagram @lerafrost

Сейчас Фрост в растерянности. Она не знает, как поступить в отношениях с ее бывшим кавалером, однако в одном она убеждена наверняка: какой бы путь она ни выбрала, он будет правильным и жизнь пойдет своим чередом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Фрост прикрыла сексуальное тело газетой вместо платья.

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