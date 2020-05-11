«Чей талант задел короравирус?»: Пригожин насмешил фанатов шаржем на себя

Продюсер Иосиф Пригожин показал, что умеет посмеяться сам над собой. В Instagram он выложил забавный шарж, на котором очень напоминает персонажа популярного мультфильма «Шрек». Особенно удались неизвестному карикатуристу уши продюсера — они вытянуты в трубочки так, будто он постоянно что-то подслушивает.

«Как думаете, похож?» — поинтересовался у подписчиков Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

Мнения публики разделились. Одни вволю веселились и отмечали портретное сходство, другие пытались заверить звезду, что ничего общего нет, а в жизни он гораздо симпатичнее.

«Уши! Я все слышу»

«Да! Что-то есть»

«Одно лицо»

«Шрек»

«Обаяшка!»

«Чей талант задел каронавирус?» — спрашивали поклонники.

Те, кто не оценил чувство юмора Пригожина, всерьез его отговаривали от сравнения себя с шаржем.

«Нет, реально, вы другой»

«Вы добрее»

«Иосиф, ты очень приятный и симпатичный. Не сравнивай себя с непонятной карикатурой», — писали самые ярые фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин в водолазной маске насмешил певицу Валерию.