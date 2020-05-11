Специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса назвали новый способ распространения COVID-19.

Коронавирус может передаваться через слезы — шокирующие выводы ученых

Фото: www.globallookpress.com © Frank Röder

Тема:
Эпидемия коронавируса

Американские ученые назвали новый способ распространения коронавируса. Специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса выяснили, что COVID-19 может проникать в организм через глаза и, в частности, слезную жидкость. Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале MedRxiv.

Экспертам удалось установить, что на поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который позволяет попасть инфекции в организм, но и TMPRSS2 — фермент, способствующий проникновению вируса. Их совместное присутствие, согласно наблюдениям экспертов, создает благоприятные условия для распространения COVID-19.

«Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям», — резюмировали эксперты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус может даже оставаться на волосах, поэтому следуют носить головные уборы. Поскольку, вернувшись домой, люди их снимают, это позволяет инфекции не проникать в организм.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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