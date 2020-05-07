Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью 5-tv.ru сообщил, что вирус может попадать на волосы и держаться на них несколько суток. Опасаясь заражения COVD-19, многие забывают об этом возможном способе распространения заболевания, вследствие чего не применяют необходимые средства защиты. По словам эксперта, помочь избежать потенциального заражения может головной убор, который человек снимает, вернувшись домой.

«Может (попадать на волосы — Прим.ред). Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <…> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», — пояснил медик.

Комментируя возможность прогулок россиян в городах, где еще не ввели строгие ограничительные меры эксперт напомнил о важности соблюдать дистанцию.

«Когда человек гуляет, находится на воздухе, может встретиться с другими людьми, то нужны маски, либо, если он находится в месте, где людей немного, то достаточно дистанцироваться от человека на несколько метров», — отметил специалист.

Альтштейн добавил, что угроза заражения COVID-19 существует как в больших городах, так и в области. Сейчас многие едут на дачи, предполагая, что тем самым могут снизить риск заболевания коронавирусом. Однако, по мнению медика, места большого скопления людей сейчас можно найти, в том числе и за городом, а находиться в них, безусловно, опасно.

«За городом тоже можно найти такое место, где людей будет много, и от этого будет зависеть вероятность заражения. В принципе за городом людям проще уединиться, отойти в сторону. Есть и в городе такие места, где людей не так много, и можно гулять отдаленно друг от друга», — подчеркнул вирусолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано 177 160 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 1 625 человек, выздоровели 23 803 человек. Проведено более 4,8 миллиона тестов.

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