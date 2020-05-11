Предприятия каких отраслей начнут работать с 12 мая?

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики с 12 мая. Об этом глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Начиная с 12 мая, везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в этих сферах трудится значительное число работников.

«Деятельность таких предприятий не связана с необходимостью прямого контракта с потребителями, а значит есть возможность возобновления работы с низкими рисками при соблюдении всех санитарных норм», — пояснил он.

Кроме того, Путин призвал сохранять зарплату сотрудникам предприятий, деятельность которых была приостановлена.

Он также сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса. «Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», — сказал он.

Вместе с тем Путин отметил, что выход из ограничительных мер по борьбе с коронавирусом не может быть одномоментным, смягчение этого режима должно идти постепенно.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию обращения Владимира Путина к россиянам по ситуации с COVID-19.

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