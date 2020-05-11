Прямая трансляция обращения Владимира Путина к россиянам по ситуации с COVID-19
Президент РФ в преддверии совещания по текущей эпидемиологической ситуации в стране сделает заявление о новых мерах поддержки граждан и экономики, а также об обстановке с эпидемией в целом.
Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Трансляция начнется в ближайшие минуты
Президент России Владимир Путин в эти минуты проводит рабочее онлайн-совещание, посвященное вопросу продления нерабочих дней в связи с распространением коронавируса. 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.
Как ранее сообщил Дмитрий Песков, перед ним глава государства обратится к гражданам России с заявлением по санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. Далее в формате видеоконференции глава РФ обсудит текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и необходимость продления режима ограничений из-за эпидемии COVID-19.
Ранее Путин заявил, что власти субъектов РФ должны быть готовы к частичной отмене ограничений к 12 мая. 28 апреля он заслушал рекомендации правительства и Роспотребнадзора о постепенном снятии режима самоизоляции. В ходе совещания российский лидер заявил о необходимости губернаторам самим принять решение о дальнейших действиях, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионах.
Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 28 марта до 5 апреля. Впоследствии этот период был продлен до 30 апреля, а затем — до 11 мая.
Глава Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщили о продлении режима самоизоляции в городах до 31 мая.
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