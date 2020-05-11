Поэтапное снижение ограничительных мер в России и возвращение к привычному до пандемии коронавируса образу жизни может вызвать у некоторых россиян страх им заразиться. Вице-председатель Ассоциации «Медицинский центр «Бехтерев», врач психиатр-нарколог Виталий Морозов прокомментировал 5-tv.ru, как не бояться выйти из дома после завершения режима самоизоляции, вновь пользоваться общественным транспортом и общаться с коллегами по работе.

В первую очередь, врач обратил внимание, что «вопрос с COVID-19 конечно очень гипертрофированный, поэтому приводит к возникновению фобий, нервозов, злоупотреблению алкоголем, другими психоактивными веществами, и так далее».

«Нужно как можно быстрее возвращаться к обычной нормальной жизни», — отметил он.

Кандидат медицинских наук, доцент привел в пример последние исследования российских и зарубежных ученых, которые свидетельствуют о том, что коронавирус не является появившейся лишь недавно болезнью.

«Мы давно им болеем, и никто особо бы не страдал, если бы не было этого гипертрофированного ажиотажа вокруг него в СМИ, — подчеркнул он. — Не надо бояться переболеть вирусом, но не надо переносить его на ногах. Если человек заболел, надо сидеть дома в самоизоляции, если стало плохо — вызывать скорую».

Специалист также добавил, что конечно нужно избегать нахождения рядом в транспорте чихающего или кашляющего человека, и напомнил о необходимости ношения средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток.

Морозов также призвал после снятия ограничительных мер больше дышать свежим воздухом, заниматься спортом, а также не пить и не курить.

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