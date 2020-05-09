В период самоизоляции многие семьи столкнулись с трудностями. Ученики, переставшие ходить в школу, стали испытывать сложности с онлайн-обучением, а их родители при попытках помочь нередко начали вступать в конфликт со своими детьми. Как грамотно вести себя в этот период и не испортить отношения с ребенком, рассказала психолог Яна Шерова в интервью 5-tv.ru.

«Самое главное — не испортить отношения с ребенком, не превратиться для него во врага. Давайте помнить, что ребенок тоже сейчас испытывает стресс и ему не просто. Вам нужно занять коллегиальную позицию, а не позицию надзирающую. Обязательно с ребенком надо обсудить, как ему можно помочь. <…> Обязательно стоит поговорить, что может поднять его мотивацию и что может сделать для него процесс более привлекательным», — посоветовала эксперт.

По мнению специалиста, родителям, которые продолжают дистанционно работать, необходимо распределить свою нагрузку, то есть составить список предметов, требующих особого внимания. В случае объяснения ребенку школьного материала, можно обратиться за помощью к учителям, рекомендовала психолог.

«Не отказывайте себе в том, что бы обратится за помощью или разъяснениями к учителям. <…> Не избегайте возможности обратиться к интернет-ресурсам, чтобы поискать какие-то дополнительные источники или видеоуроки, по которым ребенок сможет заниматься. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок мог максимум заданий выполнять самостоятельно. <…> Это некий вызов и момент адаптации, через который нужно пройти вам и ему. Заменить учителя вы все равно не сможете. <…> Учитель учит лучше, чем среднестатистический родитель», — подчеркнула Шерова.

По ее мнению, родителям не стоит винить себя в том, что уровень успеваемости у ребенка упал. Взрослые совершенно неожиданно для себя оказались в роли учителей, поэтому нет ничего удивительного в том, что справляться с новыми обязанностями получается не очень хорошо.

«У всех учеба пострадала. Задача сейчас — не сделать хуже, не испортить отношения с детьми, все остальное вы исправите в следующем году, в следующем классе», — резюмировал психолог.

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