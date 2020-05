Звезда 1970-х Бетти Райт скончалась в США

Звезда 1970-х, американская певица Бесси Реджина Норрис, известная как Бетти Райт, скончалась в США в возрасте 66 лет. Как сообщает TMZ со ссылкой на родственников знаменитости, причиной смерти исполнительницы диско и соул стало онкологическое заболевание, которое у нее диагностировали около полугода назад.

Facebook / MsBettyWright

Еще в детстве певица выступала в шоу талантов, свой первый контракт с лейблом заключила в 12 лет, а в 14 выпустила дебютный альбом «My First Time Around». Когда Бетти было 17, ее песня «Clean Up Woman» стала хитом и продержалась на второй строчке чартов восемь недель. В 1974 году композиция «Where Is the Love?» принесла певице «Грэмми»в номинации «лучшая ритм-н-блюзовая песня».

Несмотря на ошеломительный старт, Бетти Райт приходилось много лет работать бэк-вокалисткой и продюсером. Тем не менее она продолжала выпускать сольные альбомы, а также записывалась с такими звездами как Элис Купер («No Tricks»), Стиви Уандер («What Are You Gonna Do With It») и другими известными исполнителями. Последний студийный альбом артистки вышел в 2011 году и назывался «Betty Wright: The Movie».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти «отца рок-н-ролла» Литтла Ричарда.